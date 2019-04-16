Владелец бренда Louis Vuitton выделит €200 млн на реконструкцию Нотр-Дама
Семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно выделит 200 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал в результате пожара. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил сам президент LVMH.
"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - цитирует Agence France-Presse фрагмент из семейного заявления.
Стоит отметить, что Бернар Арно является богатейшим человеком во Франции и, возможно, во всей Европе. Бизнесмену принадлежит не только Louis Vuitton, но и Givenchy, Moët & Chandon, Hennessy, а также другие дорогостоящие бренды. Более того, его невесткой является российская модель Наталья Водянова.
Что касается пожара в соборе Парижской Богоматери, то он вспыхнул в минувший понедельник. Пламя уничтожило большую часть крыши, шпиль, часы и внутреннее убранство легендарного строения, а вот многие культурные ценности удалось спасти.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил сбор средств на восстановление Нотр-Дама. Свой вклад уже пообещала сделать семья бизнесменов Пино. Они пожертвуют около 100 млн евро.
Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК
ИСТОЧНИК KP.RU
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