"Это шапито. Обман украинцев продолжается": Захарова прокомментировала дебаты Порошенко и Зеленского

СЕГОДНЯ 21:25 2019-04-19T22:07:07+03:00

Ранее на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялось мероприятие с участием кандидатов в президенты Украины

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, назвав их "шапито".

- Это шапито. Обман украинцев продолжается, - подчеркнула Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ заявила Радио "Комсомольская правда", что прошедшее мероприятие "не являются никакими дебатами" и это "обычное шоу".

- Украинцев держат не за народ, а за людей, которых можно обманывать! Это просто невозможно выразить словами. Это не имеет отношение к дебатам. Дебаты-это разговор людей на серьезные темы. Здесь не была поднята ни одна серьезная тема, - отметила Захарова

Напомним, в пятницу, 19 апреля, на киевском стадионе "Олимпийский" прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Первым со вступительной речью выступил Зеленский, подчеркнув, что раньше сам голосовал за Порошенко, но позже разочаровался в его политике. При этом сам действующий украинский лидер отметил, что шоумен прячется от украинцев, журналистов и оппонентов.

В конце мероприятия Петр Порошенко и Владимир Зеленский встали на колени во время дебатов. Зеленский заявил, что готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына, женой, которая не дождалась мужа, детьми, которые не дождались отца с Донбасса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703116" frameborder="0"></iframe> Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU