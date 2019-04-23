2019-04-23T08:08:15+03:00
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 310

По последним данным, при взрывах в католическую Пасху пострадали 480 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Страшное горе пришло в сотни семейСтрашное горе пришло в сотни семейФото: REUTERS
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Министерство здравоохранения Шри-Ланки утром во вторник, 23 апреля, озвучили последние данные по жертвам серии «пасхальных терактов». Число погибших возросло до 310 человек, еще 480 получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал News 1st.

Ранее сообщалось о 290 погибших и свыше 500 пострадавших. Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, в стране прогремели восемь взрывов. Первые шесть – утром. Террористы-смертники подорвали себя в трех католических церквях и трех пятизвездочных отелях, через несколько часов еще два взрыва произошли в пригороде столицы островного государства Коломбо.

Среди жертв воскресных терактов – как минимум 35 иностранцев, в том числе трое детей самого богатого человека Дании Холча Повлсена.

К расследованию взрывов на Шри-Ланке подключились специалисты ФБР.

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Восемь взрывов на острове в Индийском океане унесли более 300 жизней. Россияне не пострадали. И на курортах спокойно, уверяют туроператоры (подробности).

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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