Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 310

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-23T08:08:15+03:00

По последним данным, при взрывах в католическую Пасху пострадали 480 человек

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Министерство здравоохранения Шри-Ланки утром во вторник, 23 апреля, озвучили последние данные по жертвам серии «пасхальных терактов». Число погибших возросло до 310 человек, еще 480 получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал News 1st.

Ранее сообщалось о 290 погибших и свыше 500 пострадавших. Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, в стране прогремели восемь взрывов. Первые шесть – утром. Террористы-смертники подорвали себя в трех католических церквях и трех пятизвездочных отелях, через несколько часов еще два взрыва произошли в пригороде столицы островного государства Коломбо.

Среди жертв воскресных терактов – как минимум 35 иностранцев, в том числе трое детей самого богатого человека Дании Холча Повлсена.

К расследованию взрывов на Шри-Ланке подключились специалисты ФБР.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU