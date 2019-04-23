В Госдуме готовы обменять украинских моряков на "преступника" Порошенко

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-23T09:35:03+03:00

Депутат Михаил Шеремет считает, что именно президент Украины должен сидеть в тюрьме за провокацию в Керченском проливе

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Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил обменять задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков на уходящего с поста президента Петра Порошенко.

По мнению парламентария, именно глава государства должен сидеть в тюрьме, отвечая за свои приказы как "военный преступник" - по всей строгости закона.

"Порошенко являлся президентом войны. Я считаю, что господина Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить", - сказал Шеремет.

При этом он выразил надежду на то, что новый президент Украины, которым станет Владимир Зеленский, выберет верный путь для развития своей страны. По мнению депутата, это возможно лишь на условии взаимовыгодных экономических и братских отношений с Россией.

"Ближе украинского народа у Российской Федерации нет. Мы близки духовно и исторически, поэтому мы хотим, чтобы наши отношения начали развиваться в другом формате". - цитирует РИА Новости парламентария.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее именно освобождение украинских моряков было поставлено Зеленским на первое место в списке актуальных задач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU