Ким Чен Ын: «Я рад оказаться на российской земле»
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем легендарном бронепоезде прибыл на станцию Хасан в Приморье, где заявил, что рад своему приезду в Россию.
«Я рад оказаться на российской земле», - приводит его слова администрация Приморского края.
В сообщении отмечается, что высокого гостя из Пхеньяна на перроне встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора.
Губернатор края выразил надежду, что этот визит останется в сердце Ким Чен Ына, «как теплое воспоминание», на что глава Северной Кореи заявил, что нынешняя его поездка в Россию – не последняя.
«Это только первый шаг», - добавил он.
Северокорейский лидер ненадолго задержался в приграничном поселке Хасан и посетил там Дом российско-корейской дружбы, а потом тепло попрощался, помахал шляпой провожающим и поехал дальше.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморье.
Как писал сайт kp.ru, ожидается, что бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду вечером. Ранее в город уже доставили его лимузин. Автомобиль переправили из Пхеньяна грузовым самолетом. Кроме того, накануне во Владивосток для подготовки предстоящего саммита приехала сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.
Напомним, в четверг, 25 апреля, состоится первая встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух стран сначала пообщаются в формате тет-а-тет, а потом начнутся переговоры в расширенном составе с участием делегаций.
Что приморцу хороШоу: ажиотаж вокруг Ким Чен Ына во Владивостоке.
ИСТОЧНИК KP.RU