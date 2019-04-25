2019-04-25T08:22:43+03:00
Происшествия

Карлос Гон во второй раз выйдет из японской тюрьмы под залог

Адвокаты экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi внесли за него еще $4,5 млн
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмыКарлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмыФото: REUTERS
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Окружной суд Токио решил вновь освободить экс-главу альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона из тюрьмы под залог. Адвокаты бизнесмена уже внесли необходимую сумму в размере 500 миллионов иен или 4,5 миллиона долларов.

Ожидается, что Гона выпустят из тюрьмы уже в этот четверг, 25 апреля. Мера пресечения будет изменена на домашний арест с запретом на выезд из страны, передает The Washington Post.

Напомним, что изначально Гон был задержан по подозрению в занижении доходов в документах с целью уклонения от уплаты налогов и нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале марте предпринимателя отпустили из тюрьмы под залог в 9 миллионов долларов, однако 4 апреля вновь арестовали по дополнительному обвинению в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием. За все время суд выдал четыре ордера на арест экс-главы альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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