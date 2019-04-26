Около 10 тыс. военных охраняют мечети в день пятничной молитвы на Шри-Ланке

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-26T08:58:12+03:00

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Около 10 тысяч военнослужащих вышли на улицы Шри-Ланки и выстроились близ мечетей и других религиозных учреждений в пятницу, 26 апреля. Такие меры были приняты на фоне сохраняющейся угрозы новых терактов.

Власти республики опасаются, что экстремисты попытаются повторить атаку после недавних воскресных взрывов, сообщает агентство Reuters,

Ранее министр мусульманских религиозных дел Шри-Ланки Абдул Халим Мохамед Хашим рекомендовал последователям ислама не проводить традиционную пятничную молитву в мечетях, а остаться дома. Христианским священникам был направлен аналогичный призыв относительно месс. Кардинал Малколм Ранджит указал на то, что службы лучше отложить до того момента, пока не установится безопасная обстановка.

Напомним, что на прошлой неделе на Шри-Ланке за сутки произошло сразу восемь взрывов. Террористы-смертники устроили подрывы в католических церквях и пятизвездочных отелях столичного региона.

Изначально сообщалось о 359 погибших, однако, согласно последним данным, жертв значительно меньше - около 253 человек. Сайт kp.ru писал о том, что точное число пока не может быть названо из-за наличия огромного количества разрозненных фрагментов тел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU