2019-04-26T12:14:30+03:00
В мире

Император Японии в последний раз появился на публике перед отречением

1 мая на престол взойдет старший сын Акихито, наследный принц Нарухито
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Император Японии Акихито и императрица МитикоИмператор Японии Акихито и императрица МитикоФото: REUTERS
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Императорская чета Японии в последний раз появилась на публике перед отречением Акихито от престола. Монарх и его супруга Митико вышли в свет для участия в церемонии награждения защитников окружающей среды и ученых, достигших значимых результатов в изучении живой природы.

Оставшуюся часть апреля 85-летний император будет отдыхать в своем дворцовом комплексе в центре Токио. Здесь же 30 апреля состоится официальная церемонии отречения. В мероприятии примут участие представители сразу трех ветвей власти - правительства, парламента и Верховного суда. Также ожидается выступление премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Новый император взойдет на престол лишь на следующий день - 1 мая. Им станет старший сын Акихито, наследный принц Нарухито, которому сейчас уже 59 лет. Торжественная церемония состоится в Токио, передает телеканал NHK.

Сайт kp.ru писал о том, что действующий император заявил о желании передать трон наследнику еще в августе 2017 года. Тогда монарх пожаловался на преклонный возраст и проблемы со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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