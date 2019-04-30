2019-04-30T04:19:47+03:00
Политика

Замгенпрокурора США Розенстайн подал в отставку

Первый заместитель министра юстиции намерен оставить свою должность 11 мая
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род РозенстайнПервый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род РозенстайнФото: REUTERS
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В понедельник, 29 апреля, первый заместитель генпрокурора и министра юстиции США Род Розенстайн подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке.

В обнародованном CBS письме Розенстайна отмечается, что «средний срок пребывания на посту заместителя генерального прокурора составляет 16 месяцев, и немногие оставались на нём дольше двух лет».

«Я подаю прошение об отставке с 11 мая», - пишет замминистра.

Он поблагодарил президента за возможность работать в его администрации, «за вежливость и юмор, которые вы часто демонстрируете в наших личных беседах», а также «за цели, которые вы поставили в своей инаугурационной речи: патриотизм, единство, безопасность, образование и процветание». Кроме того, заместитель генпрокурора сообщил о достижениях, которых при нем добилось ведомство – уровень преступности, дескать, в стране снизился, а производительность работы министерства выросла.

Напомним, сайт kp.ru писал о скандале, разгоревшемся вокруг Розенстайна прошлой осенью из-за статьи, в которой рассказывалось о том, что он в личных беседах предлагал коллегам отстранить Дональда Трампа от власти по недееспособности – с помощью 25-й поправки к Конституции. А чтобы доказать неспособность президента управлять государством и «показать хаос, поглощающий администрацию», чиновник тайно записывал беседы с шефом на диктофон. Тогда Трамп пообещал избавиться от «вони» в Минюсте, а Розенстайн подавал в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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