2019-05-03T22:10:10+03:00
Политика

Разговор с Путиным настроил Трампа на улучшение отношений с Россией

Речь идет о налаживании связей и увеличении объема торговли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Соединенные Штаты настроены на улучшение отношений с Россией. Такое заявление американский лидер Дональд Трамп сделал сразу после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы торгуем сейчас, объем несколько вырос. Но он (Путин) хочет вести торговлю, и мы хотим вести торговлю. Добиться договоренностей с Россией и Китаем - это полезная вещь", - сказал глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что в налаживании связей с разными странами "нет ничего плохого", ведь это "позитивный" момент. При этом он также выразил уверенность в том, что Вашингтон в итоге сможет обзавестись хорошими отношениями со всеми государствами, передает ТАСС.

Напомним, что ранее 3 мая Трамп побеседовал с Путиным по телефону. Разговор длился почти полтора часа, и за это время политики успели обсудить много разных тем.

Сайт kp.ru писал о том, что президенты затронули обстановку в Венесуэле, ситуацию в КНДР и даже доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал приписываемое России вмешательство в выборы американского лидера. Также произошел обмен мнениями по ядерному соглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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