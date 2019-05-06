Более тысячи человек позвонили на «горячую линию» МЧС после крушения SSJ-100
Уже почти сутки психологи МЧС помогают родственникам тех, кто был на борту самолета «Сухой суперджет -100», который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Специалисты работают в Москве, Мурманске и других регионах России. За это время на «горячую линию» позвонили более тысячи человек.
Директор Центра экстренной психологической помощи Юлия Шойгу рассказала, что большинство обращений были дистанционными.
- Работа организована во многих городах, где проживают родственники погибших и пострадавших при крушении. Люди нуждаются в поддержке, - цитирует Шойгу телеканал «360».
В настоящее время задействовано 25 специалистов, в том числе 23 психолога МЧС. Еще около 20 человек находятся в резерве.
«Мне бы хотелось сказать слова сочувствия тем, кто оказался в эпицентре этой беды. Пожелать тем, кто пострадал, скорейшего выздоровления и выразить слова поддержки тем людям, чьи близкие погибли в этой авиакатастрофе», — отметила руководитель.
Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в аэропорту взлета в воскресенье 5 мая. Борт несколько раз касался полосы, отрывался и в итоге подломилась стойка шасси. Детали пробили топливные баки, вспыхнул пожар. На борту находилось 73 пассажиров и 5 членов экипажа. 41 человек погиб.
Сейчас следствие разбирается во всех обстоятельствах трагедии. В МАК доставили «черные ящики» самолета, их расшифровывают, после этого можно будет говорить о причинах происшествия. Запрещать эксплуатацию данных самолетов пока не планируют.
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К сожалению, это не самый надежный самолет
По словам авиаэксперта Валерия Постникова, «сухой суперджет 100» не является образцом безопасности и надежности.
- Увы, но частота отказов материальной части у него выше, чем у других моделей, - сообщил он «Комсомольской правде». - Но, правда, эти отказы чаще всего незначительные. Самолет спокойно возвращается в аэропорт или садится, где ему укажут. И уже там ликвидируют поломку (подробности).
Владимир Зеленский выразил соболезнования после трагедии в Шереметьево
6 мая, избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой «Сухой суперджет-100» рейс SU1492 Москва-Мурманск, сгоревшего в Шереметьево, 5 мая. "Жизнь - это наивысшая ценность", написал политик (подробности)
В Шереметьево прилетел первый борт из Мурманска с родственниками пострадавших в авиакатастрофе.
ИСТОЧНИК KP.RU