2019-05-07T05:20:57+03:00
Политика

На Украине признали: от разрыва торговых связей с Россией Киев потерял гораздо больше, чем Москва

По оценкам украинского экономиста, «разница потерь – 13 раз»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РоссиейНа Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией: по оценкам главы департамента экономической политики Федерации работодателей страны Сергея Саливона, Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

«Если сравнивать 2018 год с 2013-м, то внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», - сказал Саливон в эфире Capital TV.

При этом украинский экономист уточнил, что его эти расчеты не учитывают, что Украина теперь покупает российский газ втридорога в Европе.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 миллиарда долларов. Только 11,5 миллиарда долларов для России – это меньше 0,8% ВВП, а для Украины это 10% ВВП. То есть, разница потерь – 13 раз», - подытожил Саливон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Россия ввела запрет на ряд украинских товаров в ответ на действия властей Незалежной, продливших эмбарго на нашу продукцию. А в апреле этого года Украина решила расширить торговые санкции против РФ, дополнив уже существующий список российских товаров, запрещенных к ввозу на свою территорию.

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В последний рабочий день уходящего года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел запрет на ввоз в нашу страну из Украины целого перечня товаров. Это в полной мере можно назвать ответными санкциями на те, которые Киев объявил в отношении нашей страны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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