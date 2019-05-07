2019-05-07T09:53:49+03:00
Трагедия в Шереметьево

Причиной крушения в Шереметьево мог стать сбой в работе воздушных тормозов

Об этом говорят эксперты авиаотрасли
Елена АКИМОВА
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Пока причины трагедии, которая произошла с бортом "Москва-Мурманск", выясняют экспертыПока причины трагедии, которая произошла с бортом "Москва-Мурманск", выясняют экспертыФото: REUTERS
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Причиной трагедии, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево, мог стать сбой в работе интерцепторов и воздушных тормозов во время снижения. Об этом говорят специалисты авиаотрасли.

Пока следствие рассматривает несколько приоритетных версий, среди которых ошибка пилотов, нарушения в работе персонала, проводившего технический осмотр судна, неблагоприятные метеоусловия и неисправность самого судна. Точный ответ даст «черный ящик», записи уже находятся на расшифровке.

- Предстоит определить, что стало причиной недостаточного использования интерцепторов (механизмов, предназначенных для управляемого уменьшения подъемной силы на крыле) и воздушных тормозов при снижении самолета, — рассказал газете «Известия» источник. — Это мог быть технический сбой систем самолета. В таком случае они не позволили штатно применять интерцепторы и воздушные тормоза.

Из-за этого нарушения у самолета при посадке была слишком высокая скорость, что привело к разрушительному удару о ВПП. На видео было явно видно, что самолет несколько раз «прыгает» по полосе.

Интерцепторы напоминают щитки, которые находятся на верхней поверхности крыла. При снижении скорости их поднимают, чтобы загасить подъемную силу. При этом улучшается поперечная управляемость самолета. Воздушные тормоза напоминают интерцепторы, но расположены ближе к фюзеляжу. Их синхронный выпуск дает возможность энергичнее затормозить воздушное судно.

Если вовремя не воспользоваться данными системами, то судно будет заходить на посадку на большой скорости, и возможностей снизить ее на заключительном этапе остается немного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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