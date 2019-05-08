В МАК пока не делают выводов о причинах авиакатастрофы в Шереметьево
Специалисты пока не получили достаточно сведений об авиакатастрофе с "Суперджетом" в Шереметьево, поэтому выводы о причинах ЧП не делаются. Об этом сообщил источник в Межгосударственном авиационном комитете, занимающемся расследованием трагедии.
"У расследователей пока нет данных, позволяющих говорить о причинах аварии, правильно или нет в аварийной ситуации действовали пилоты, наземные службы и так далее", - сказал источник.
По его словам, расследование все еще находится на начальном этапе, поэтому рассматриваются все возможные версии случившегося, включая ошибку пилотов. Также продолжается копирование информации с "черных ящиков" и ее расшифровка.
"С параметрией ситуация сложнее, так как этот ящик поврежден. Надеемся, что удастся полностью расшифровать данные", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Источник подчеркнул, что через 30 дней со дня авиакатастрофы будет опубликован промежуточный отчет, в который войдет анализ полета, состояние лайнера, действия экипажа, а также наземных служб. Уже на основе этих данных будут устанавливаться обстоятельства и виновные.
Сайт kp.ru писал о том, что 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет рейса Москва-Мурманск. Жертвами происшествия стали 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжить смогли лишь 37 человек.
Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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