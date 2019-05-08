В МАК пока не делают выводов о причинах авиакатастрофы в Шереметьево

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-08T09:55:11+03:00

Следователи пока не обладают достаточными данными о действиях пилотов и наземных служб Фото: REUTERS

Специалисты получили недостаточно сведений для того, чтобы определится с версией

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Специалисты пока не получили достаточно сведений об авиакатастрофе с "Суперджетом" в Шереметьево, поэтому выводы о причинах ЧП не делаются. Об этом сообщил источник в Межгосударственном авиационном комитете, занимающемся расследованием трагедии.

"У расследователей пока нет данных, позволяющих говорить о причинах аварии, правильно или нет в аварийной ситуации действовали пилоты, наземные службы и так далее", - сказал источник.

По его словам, расследование все еще находится на начальном этапе, поэтому рассматриваются все возможные версии случившегося, включая ошибку пилотов. Также продолжается копирование информации с "черных ящиков" и ее расшифровка.

"С параметрией ситуация сложнее, так как этот ящик поврежден. Надеемся, что удастся полностью расшифровать данные", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Источник подчеркнул, что через 30 дней со дня авиакатастрофы будет опубликован промежуточный отчет, в который войдет анализ полета, состояние лайнера, действия экипажа, а также наземных служб. Уже на основе этих данных будут устанавливаться обстоятельства и виновные.

Сайт kp.ru писал о том, что 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет рейса Москва-Мурманск. Жертвами происшествия стали 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжить смогли лишь 37 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU