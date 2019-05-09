В Подмосковье один человек погиб в ДТП с легковушкой и грузовиком

СЕГОДНЯ 05:54 2019-05-09T05:54:56+03:00

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ДТП со смертельным исходом произошло в среду в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

Легковой автомобиль на Рогачевском шоссе столкнулся с грузовиком с полуприцепом примерно в 20.55. В результате один человек погиб, трое пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о происшествии с автокраном и легковыми автомобилями, которое произошло в Москве 6 мая на на Варшавском шоссе в районе дома 45. Машины столкнулись и один человек погиб, двое других попали в больницу с тяжелыми травмами.

А 4 апреля в районе подмосковного города Домодедово за сутки случились сразу две серьезных аварии. Вечером там столкнулись пять машин: три легковушки и два грузовика. Как уточнил источник в экстренных службах региона, авария произошла на 175-м километре трассы А-107 («Малое московское кольцо»).Травмы получили три человека.

А перед этим утром там же микроавтобус Mercedes врезался в фуру. Тогда шесть человек погибли, и еще двое пострадали

ИСТОЧНИК KP.RU