Западные СМИ делятся впечатлениями от парада Победы на Красной площади

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-10T13:13:36+03:00

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Западные СМИ продолжают делиться с читателями своими впечатлениями от парада Победы, который прошел в Москве в минувший четверг, 9 мая. Наиболее пристальное внимание журналистов, конечно же, уделено военной технике.

Так, The Washington Post отмечает традиционную массовость мероприятия. Единой колонной по Красной площади прошагали порядка 13 000 военнослужащих и проехали 130 единиц военной техники — от танка Т-34 до пусковых установок МБР "Ярс".

Также на передовую военную технику России обращает внимание ABC News. Речь идет, прежде всего, о новейших танках Т-14 "Армата" и зенитных ракетных системах С-400 "Триумф".

А вот Daily Mail особенно впечатлил кабриолет российского производства из серии Aurus. Элитный шеститонный автомобиль впервые появился на брусчатке в Москве. Именно на нем министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выехал на Красную площадь.

В целом даже сам президент России Владимир Путин заявил, что парад прошел прекрасно, даже несмотря на отмену воздушной части. Сайт kp.ru писал о том, что погодные условия были довольно неблагоприятными и руководство не стало рисковать жизнями пилотов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707718" frameborder="0"></iframe> Проход военных колонн по Красной площади на параде 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU