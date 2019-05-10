Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с завершением первого этапа кругосветной экспедиции

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-10T18:02:16+03:00

Президент отметил "мужество и стойкость в борьбе с океанской стихией", проявленные путешественником

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Президент России Владимир Путин поздравил известного российского путешественника Федора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного путешествия на весельной лодке. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

"Ваше мужество и стойкость в борьбе с океанской стихией восхищают миллионы людей во всём мире. И конечно, эта уникальная экспедиция, все Ваши успехи имеют важное значение для воспитания молодёжи, которая интересуется историей географических открытий и стремится продолжить славные традиции русских мореплавателей и путешественников", - говорится в тексте письма.

Президент также пожелал Конюхову "здоровья и осуществления новых исследовательских проектов". В телеграмме также отмечается, что в ходе текущей экспедиции Конюхов преодолел более десяти тысяч километров.

Ранее сайт kp.ru сообщал о завершении первого этапа очередной кругосветной экспедиции Федора Конюхова. 67-летний путешественник из России стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. В ходе плавания Конюхов неоднократно попадал в опасные для жизни ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU