Марию Бутину перевели в тюрьму штата Виргиния
Осужденную за шпионаж россиянку Марию Бутину перевели в тюрьму американского города Ворсоу штата Виргиния. Об этом сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.
"Она находится в Northern Neck", - цитирует его РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что до настоящего момент даже адвокат не знал о местоположении девушки. Утром 10 мая россиянка покинула следственный изолятор города Александрия, однако куда ее перевели было неизвестно
Напомним, что Мария Бутина провела в заключении девять месяцев, а 26 апреля 2019 года суд наконец-то вынес приговор в ее отношении. Девушка была признана виновной в осуществлении незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Суд США приговорил ее к полутора годам тюрьмы с последующей депортацией в России.
Сама Бутина рассматривает возможность подачи апелляции. Она надеется вернуться на родину уже к концу текущего года.
Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.
ИСТОЧНИК KP.RU