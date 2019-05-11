2019-05-11T14:59:23+03:00
Политика

Марию Бутину перевели в тюрьму штата Виргиния

До недавнего времени даже адвокат россиянки Роберт Дрисколл не знал о ее местоположении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Осужденную в США россиянку Бутину перевели в тюрьму в ВиргинииОсужденную в США россиянку Бутину перевели в тюрьму в ВиргинииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Осужденную за шпионаж россиянку Марию Бутину перевели в тюрьму американского города Ворсоу штата Виргиния. Об этом сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.

"Она находится в Northern Neck", - цитирует его РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что до настоящего момент даже адвокат не знал о местоположении девушки. Утром 10 мая россиянка покинула следственный изолятор города Александрия, однако куда ее перевели было неизвестно

Напомним, что Мария Бутина провела в заключении девять месяцев, а 26 апреля 2019 года суд наконец-то вынес приговор в ее отношении. Девушка была признана виновной в осуществлении незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Суд США приговорил ее к полутора годам тюрьмы с последующей депортацией в России.

Сама Бутина рассматривает возможность подачи апелляции. Она надеется вернуться на родину уже к концу текущего года.

Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Краснодару" заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева
Зеленский пересмотрит "одиозные" кадровые решения Порошенко
Умер Элвин Сарджент, сценарист фильмов о человеке-пауке
Правительство установило порядок восстановления лесов после вырубки
На Ближнем Востоке появятся американские ЗРК Patriot и Arlington
Около 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Японии
Суд Киева отказался блокировать закон об исключительности украинского языка
В Крыму приостановили подъем парохода с картинами Айвазовского
В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым
Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ
Эксперт: влияние России на экономику Украины действительно огромное
Семеро младшеклассников пострадали при падении навеса в Японии
Конгресс США вновь затребовал налоговые декларации Трампа
Глава Фонда изучения США позитивно оценил предстоящую встречу Путина и Помпео