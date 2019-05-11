Марию Бутину перевели в тюрьму штата Виргиния

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-11T14:59:23+03:00

Осужденную в США россиянку Бутину перевели в тюрьму в Виргинии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

До недавнего времени даже адвокат россиянки Роберт Дрисколл не знал о ее местоположении

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Осужденную за шпионаж россиянку Марию Бутину перевели в тюрьму американского города Ворсоу штата Виргиния. Об этом сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.

"Она находится в Northern Neck", - цитирует его РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что до настоящего момент даже адвокат не знал о местоположении девушки. Утром 10 мая россиянка покинула следственный изолятор города Александрия, однако куда ее перевели было неизвестно

Напомним, что Мария Бутина провела в заключении девять месяцев, а 26 апреля 2019 года суд наконец-то вынес приговор в ее отношении. Девушка была признана виновной в осуществлении незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Суд США приговорил ее к полутора годам тюрьмы с последующей депортацией в России.

Сама Бутина рассматривает возможность подачи апелляции. Она надеется вернуться на родину уже к концу текущего года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706321" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU