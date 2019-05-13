2019-05-13T17:44:21+03:00
Происшествия

Из больницы выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево

В медучреждении сообщили, что выписка прошла благополучно [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в ШереметьевоВыписан первый пострадавший в авиакатастрофе в ШереметьевоФото: REUTERS
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В понедельник, 13 мая, первый из десяти госпитализированных пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево был выписан из клиники Федерального медико-биологического агентства. Об этом сообщил в медучреждении.

«Пациента выписали сегодня, все благополучно», — передают РИА Новости сообщение пресс-службы медучреждения.

Напомним, авиакатастрофа с самолетом «Сухой – суперджет 100» рейса Москва-Мурманск произошла 5 мая. Из 78 пассажиров, находящихся на борту, 41 человек погиб, десять были госпитализированы.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят девять миллионов рублей. Незадолго до этого премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сделать так, чтобы все выплаты «максимально быстро» дошли до пострадавших и семьях погибших.

Накануне, 13 мая, по делу об авиакатастрофе следователи допросили персонал аэропорта Шереметьево и сотрудников авиакомпании «Аэрофлот».

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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