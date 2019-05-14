2019-05-14T16:07:09+03:00
Политика

Бутину временно перевели в тюрьму американского штата Оклахома

Ранее адвокат россиянки сообщал, что в течение нескольких недель она будет переведена в федеральную тюрьму
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бутину временно перевели в тюрьму американского штата ОклахомаБутину временно перевели в тюрьму американского штата ОклахомаФото: EAST NEWS
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Осужденная за шпионаж Мария Бутина временно переведена в тюрьму в американском штате Оклахома. Об этом сообщил адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

«Она звонила из Оклахомы вчера вечером. Она находится в округе Грейди», - передает слова адвоката Бутиной агентство РИА-Новости

Ранее, сайт kp.ru сообщал, что в субботу, 11 мая адвокат россиянки заявил о том, что Бутину перевели в тюрьму Ворсоу штата Виргиния. Защита заявляла, что до этого не знала о местоположении девушки. Позже осужденная Дрисколл сообщил о том, что россиянка переведена в федеральную тюрьму США в течение двух - трех недель.

Напомним, что после девяти месяцев заключения 26 апреля суд вынес приговор Буиной, которая была признана виновной в осуществлении шпионской деятельности в качестве иностранного агента. Россиянку приговорили к полутора годам лишения свободы с последующей депортацией в России. Сама Бутина рассматривает возможность подачи апелляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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