Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения – 2019»

СЕГОДНЯ 00:16 2019-05-17T01:36:51+03:00

Изменить размер текста: A A

К этому часу стало известно, что Россия прошла в финал международного песенного конкурса «Евровидение – 2019», который в этом году проходит в израильском Тель-Авиве.

По итогам второго полуфинала, кроме российского певца Сергея Лазарева, в финал музыкального шоу также прошли представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Сергей Лазарев. Scream. Второй полуфинал Евровидения 2019.Российский участник вышел в финал конкурса

Как ранее писал сайт kp.ru, представляющий нашу страну исполнитель вышел на сцену под 13-м номером, вечером 16 мая он выступил со своей лирической композицией Scream, что в переводе на русский означает «Крик». Слова написала шведский сонграйтер Шэрон Вон, музыку – Димитрос Контопулос, а продюсером песни стал Филипп Киркоров.

Кстати, букмекеры принимают ставки на победу Сергея Лазарева в финале, оценивая его шансы очень высоко. Прогнозируют, что он точно войдет в тройку финалистов, а возможно, даже займет первое место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги первого полуфинала "Евровидения - 2019"

Главные конкуренты Лазарева после первого полуфинала: исландская ненависть, дементоры на палках и полураздетые женщины в латексе. Какие артисты и почему попали в финал «Евровидения» (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

За два дня до выступления Лазареву потребовалась помощь врачей

За два дня до выступления на "Евровидении" Сергею Лазареву потребовалась помощь врачей Израильские медики лечат российского артиста иглоукалыванием (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708180" frameborder="0"></iframe> Сергей Лазарев: от Smash!! до «Евровидения».«Темненький» из Smash!! сумел стать Сергеем Лазаревым - самостоятельным и успешным артистом. И ему всё-таки удалось добраться до «Евровидения». Дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU