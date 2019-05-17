Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения – 2019» под пятым номером

СЕГОДНЯ 05:22 2019-05-17T05:37:11+03:00

Первой на сцену Выставочного центра Тель-Авива выйдет певица из Мальты, а завершит концерт представитель Испании [видео]

Изменить размер текста: A A

Стало известно, когда выступит в финале «Евровидения – 2019» представляющий Россию Сергей Лазарев. Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте международного музыкального конкурса, россиянин выйдет на сцену Выставочного центра Тель-Авива, где в субботу, 18 мая, будет проходить финал, в первой части концерта под пятым номером.

Первой выступит певица из Мальты, потом – представители Албании, Чехии и Германии. После Сергея Лазарева на сцену выйдут исполнители из Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов и Греции. Во второй части грандиозного песенного шоу выступят участники конкурса из Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии и Австралии. Завершит концерт выступление представителя Испании.

Отмечается, что продюсеры шоу определяли очередность музыкантов таким образом, «чтобы каждое выступление имело возможность выделиться», учитывая жанр, реквизит, число артистов от той или иной страны и другие особенности представления.

Сергей Лазарев. Scream. Второй полуфинал Евровидения 2019.Российский участник вышел в финал конкурса

Напомним, как писал сайт kp.ru, сразу же после того, как выяснилось, что Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения», «Комсомолка» взяла у него интервью, расспросив о впечатлениях от первой победы на конкурсе в Израиле. Певец признался, что очень нервничал во время выступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги первого полуфинала "Евровидения - 2019"

Главные конкуренты Лазарева после первого полуфинала: исландская ненависть, дементоры на палках и полураздетые женщины в латексе. Какие артисты и почему попали в финал «Евровидения» (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708180" frameborder="0"></iframe> Сергей Лазарев: от Smash!! до «Евровидения».«Темненький» из Smash!! сумел стать Сергеем Лазаревым - самостоятельным и успешным артистом. И ему всё-таки удалось добраться до «Евровидения». Дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU