2019-05-17T01:37:40+03:00
Звезды

Сергей Лазарев выступил на «Евровидении – 2019»

Российский певец представил на международном музыкальном конкурсе «Евровидение – 2019» песню Scream
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сергей Лазарев на «Евровидении – 2019»Сергей Лазарев на «Евровидении – 2019»Фото: REUTERS
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Представляющий нашу страну певец Сергей Лазарев вечером 16 мая выступил со своей лирической композицией Scream во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение – 2019», который в этом году проходит в израильском Тель-Авиве.

Российский певец вышел на сцену под 13-м номером. Итоги второго полуфинала жюри подведет после того, как выступят остальные участники. Финал песенного конкурса состоится в субботу, 18 мая.

Сергей Лазарев. Scream. Второй полуфинал Евровидения 2019.Российский участник вышел в финал конкурса

Как писал сайт kp.ru, букмекеры принимали ставки на победу нашего исполнителя, оценивая его шансы очень высоко. Прогнозировалось, что он точно войдет в тройку финалистов, а возможно, займет первое место.

Напомним, название песни Scream, с которой Сергей Лазарев выступил на «Евровидении – 2019», в переводе на русский означает «Крик». Слова написала шведский сонграйтер Шэрон Вон, музыку – Димитрос Контопулос, а продюсером песни стал Филипп Киркоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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