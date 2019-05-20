Премьер-министр Украины сообщил об уходе в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в среду, 22 мая, подаст рапорт об отставке, указав на то, что новый президент Незалежной Владимир Зеленский своим призывом к отставке кабмина и заявлениями о роспуске Верховной рады «взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые существуют на повестке дня».
«Правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом. Вместе с тем я принял решение подать в отставку сразу после очередного в среду заседания правительства», - сказал Гройсман.
Украинский премьер добавил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. «В новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформирую профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной», - заявил он.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в связи с вступлением в должность нового главы государства многие приняли решение об отставки приняли многие работники украинского правительства. Так, 17 мая, глава МИД Незалежной Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. В этот же день свой пост покинул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. После чего советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков также написал заявление об отставке, заявив, что тем самым будет «в тренде». А накануне, утром 20 мая, рапорт об отставке подал глава украинской Службы безопасности Василий Грицак.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU