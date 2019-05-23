2019-05-23T03:33:14+03:00
В мире

Трамп во время визита в Японию вместе с Абэ побывает на турнире по сумо

Президент США также намерен встретиться с новым японским императором Нарухито
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп с японским премьерром Абэ СиндзоПрезидент США Дональд Трамп с японским премьерром Абэ СиндзоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе своего визита в Японию президент США Дональд Трамп собирается вместе с японским премьером Абэ Синдзо посетить турнир по сумо. Эти планы главы Белого дома подтвердил представитель американской администрации.

«Турнир сумо остается в силе, я не в курсе, чтобы он был под вопросом, это так называемый весенний турнир басё, это важный турнир, и у президента будет возможность увидеть некоторые из схваток вместе с премьер-министром (Японии Синдзо Абэ)», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время телефонного брифинга.

Кроме того, Дональд Трамп намерен встретиться с новым японским императором Нарухито, который вступил на престол 1 мая, а также побывать на одной из американских военных баз, расположенных на территории страны Восходящего Солнца.

По словам представителя вашингтонской администрации, президент США и премьер Японии, «вероятно, проведут совместную пресс-конференцию», передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, визит Трампа в Токио пройдет с 26 по 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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