2019-05-23T05:12:50+03:00
Политика

Times: 24 мая Мэй объявит о своей отставке из-за разногласий по Brexit

Британские СМИ отмечают, что премьер полностью потеряла контроль над ситуацией с выходом страны из ЕС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский премьер Тереза Мэй может уже в пятницу, 24 мая, объявить о своей отставке из-за разногласий с правительством по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, пишет газета The Times со ссылкой на неназванные источники в кабинете министров.

Как утверждают собеседники издания, именно на среду назначена встреча Терезы Мэй с главой Комитета 1922 Консервативной партии Грэмом Брейди, после которой премьер может объявить об уходе со своего поста. Отмечается, что глава правительства Великобритании полностью потеряла контроль над ситуацией с Brexit.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник Тереза Мэй пообещала парламенту провести голосование по вопросу о повторном референдуме по выходу Британии из Евросоюза. Однако при этом премьер заявила, что сначала парламентариям нужно будет поддержать соглашение с ЕС по условиям «развода» Лондона с Брюсселем.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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