Трамп позитивно оценил итоги своего визита в Японию
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп положительно оценил свой визит в Японию. Он заявил, что стороны успели обсудить множество актуальных вопросов и достичь по ним значительного прогресса.
"Вернулся из чрезвычайно успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Великая страна с замечательным лидером [премьер-министром] Синдзо Абэ!" - написал американский лидер у себя в микроблоге в Twitter.
Сайт kp.ru писал о том, что в рамках визита в Японию Трамп выступил перед военнослужащими США на десантном корабле Wasp на базе Йокосука, поиграл в гольф и побывал на турнире сумо.
Также в начале недели он встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым зарубежным лидером, удостоившимся приема у монарха с момента его восхождения на престол.
Трамп завершил трехдневный визит в Японию.
ИСТОЧНИК KP.RU