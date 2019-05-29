2019-05-29T15:48:41+03:00
Политика

Трамп позитивно оценил итоги своего визита в Японию

Президент США заявил, что странам удалось достичь прогресса по многим вопросам [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Синдзо Абэ и Дональд ТрампСиндзо Абэ и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп положительно оценил свой визит в Японию. Он заявил, что стороны успели обсудить множество актуальных вопросов и достичь по ним значительного прогресса.

"Вернулся из чрезвычайно успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Великая страна с замечательным лидером [премьер-министром] Синдзо Абэ!" - написал американский лидер у себя в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках визита в Японию Трамп выступил перед военнослужащими США на десантном корабле Wasp на базе Йокосука, поиграл в гольф и побывал на турнире сумо.

Также в начале недели он встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым зарубежным лидером, удостоившимся приема у монарха с момента его восхождения на престол.

Трамп завершил трехдневный визит в Японию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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