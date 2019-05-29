Власти Косово противятся эвакуации раненного россиянина в Белград

СЕГОДНЯ 20:53 2019-05-29T20:53:10+03:00

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Власти частично признанного государства Косово препятствуют транспортировке в Белград российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который пострадал в результате спецоперации на севере Сербии. Об этом сообщил посол РФ в республике Александр Чепурин.

"Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их "полицейскими" сотрудника миссии ООН <...>. Это находится за пределами человеческого понимания", - написал дипломат у себя на странице в Twitter.

Напомним, что днем ранее в северный регион Сербии вторгся косовский спецназ. Силовики арестовали более 20 человек в рамках спецоперации. Так, под стражей оказался российский дипломат. Позже сотрудника миссии ООН освободили, и он сразу был доставлен в больницу с переломом скуловой кости. Теперь его хотят перевести на лечение в главный госпиталь Сербии - Военно-медицинскую академию.

Сайт kp.ru писал о том, что у Приштины на россиянина другие планы - они требуют лишить его иммунитета, чтобы возбудить дело за "препятствие проведению спецоперации".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711626" frameborder="0"></iframe> Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU