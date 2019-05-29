2019-05-29T22:41:49+03:00
Политика

ООН инициировала расследование из-за инцидента с россиянином в Косово

Силовики непризнанного государства били Михаила Краснощекова головой об автомобиль
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Краснощекова сильно избили косовские полицейскиеКраснощекова сильно избили косовские полицейскиеФото: скриншот с видео
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Организация Объединенный Наций инициировала собственное расследование инцидента с российским сотрудником миссии ООН Михаилом Краснощековым, который был ранен в результате действий косовских силовиков на севере республики.

Напомним, что 28 мая спецподразделения полиции непризнанного государства организовали спецоперацию под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы вступили в столкновения с правоохранителями, произошла стрельба. Краснощеков был задержан, как и несколько десятков других человек. Позже его отпустили, как сотрудника миссии.

Сайт kp.ru писал о том, что россиянин получил серьезные травмы. По словам врача, мужчину били по лицу прикладом длинноствольного оружия и головой об автомобиль.

"Расследование и должно показать, как действовали эти подразделения - и в отношении международного сотрудника, и в отношении местного населения. Вероятно, будет и полиция расследовать, но у них будет отдельная точка зрения, не совпадающая с нашей", - сказал сотрудник миссии ООН в интервью телеканалу "Россия".

При этом он признался, что не считает ситуацию необычной, поскольку уже 20 лет находится на службе в Организации Объединенных Наций.

Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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