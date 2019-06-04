2019-06-04T23:58:49+03:00
В мире

Имя преемника Мэй станет известно к концу июня

На пост британского премьера претендуют 11 кандидатов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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24 мая Тереза Мэй объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании24 мая Тереза Мэй объявила об уходе с поста премьер-министра ВеликобританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кто станет новым премьер-министром Великобритании вместо объявившей о своей отставке Терезы Мэй, мировая общественность узнает не позднее 28 июля, передает телеканал Sky News со ссылкой на Комитет 1922.

О желании побороться за пост главы британского правительства и лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии заявили 13 кандидатов, позже двое из них передумали и взяли самоотвод, так что осталось одиннадцать претендентов. Первое голосование по кандидатурам в парламентской фракции консерваторов пройдет 13 июня, потом состоятся следующие раунды 18, 19 и 20 июня, после чего должно остаться только два претендента. Итоговое голосование проведут в период с 22 по 28 июня.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 мая Тереза Мэй со слезами на глазах объявила, что из-за разногласий с кабмином и парламентом по вопросу выхода страны из Евросоюза приняла решение уйти в отставку. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность премьера считается бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

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После долгих споров с парламентом Великобритании касательно соглашения о выходе страны из ЕС премьер-министр Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня. Такое решение глава британского правительства приняла после консультации со своими сопартийцами (подробности).

Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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