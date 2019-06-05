Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию УДАР

СЕГОДНЯ 02:59 2019-06-05T03:30:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-боксер, лидер и основатель «Украинского демократического альянса за реформы» (УДАР), мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности поддержать недавно вернувшегося на Украину Михаила Саакашвили и предложил бывшему губернатору Одесской области участвовать в предстоящих парламентских выборах в качестве главы УДАРа.

«Я видел сегодня обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах, поэтому я готов подставить политическое плечо», - сказал Кличко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Киевский градоначальник убежден, что его союз с экс-президентом Грузии «сможет удвоить усилия ради преобразований в стране». Он объявил, что «УДАР идет на досрочные парламентские выборы», и предложил «партнерам пойти вместе».

«Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии», - заявил Кличко-старший, подчеркнув, что и с поста мэра Киева уходить тоже не собирается, так как у него «осталось много обязательств перед горожанами».

Напомним, как писал сайт kp.ru, новый лидер Незалежной Владимир Зеленский первым же своим президентским указом распустил Верховную раду и назначил досрочные выборы на 21 июля, а потом вернул украинское гражданство Саакашвили, и тот через полтора года после депортации смог приехать в Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саакашвили вернулся на Украину

Экс-президент Грузии заверил, что в выборах в Верховную Раду участвовать не собирается (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711778" frameborder="0"></iframe> Саакашвили прилетел в Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU