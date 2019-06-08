Boeing не планировал обновлять неисправную систему 737 MAX до 2020 года

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-08T08:49:42+03:00

Работы над устранением ошибки начались лишь после авиакатастрофы в Индонезии

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Американская корпорация Boeing не собиралась устранять ошибку в работе автоматических систем самолетов 737 MAX вплоть до 2020 года, на который были запланированы поставки обновленной версии лайнеров с большим количеством посадочных мест.

Работы начались лишь после первой авиакатастрофы, произошедшей в Индонезии в октябре 2018-го. Об этом следует из планов компании по модернизации Boeing 737 MAX, с которыми ознакомились двое американских законодателей.

Сама ошибка в программном обеспечение представляет собой отсутствие сигнала тревоги при неисправности датчиков угла атаки. Это, в свою очередь, может привести к включению системы MCAS, отвечающей за улучшение характеристик маневренности. Предполагается, что данный сбой стал причиной крушения двух самолетов - погибли в общей сложности 346 человек.

Представитель Boeing Гордон Джондро подтвердил, что неисправность не планировали устранять на протяжении еще нескольких лет. Теперь же все самолеты этой модели будут модернизированы прежде, чем их эксплуатацию вновь разрешат, передает агентство Associated Press.

Сайт kp.ru писал о том, что последние летные испытания обновленного ПО уже завершены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU