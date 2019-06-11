Президент Молдавии сообщил, что его хотят убить

СЕГОДНЯ 00:33 2019-06-11T00:33:12+03:00

По информации Додона, за его устранение предлагают $1 миллион

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Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что на него готовится покушение, а киллерам за его убийство предлагают миллион долларов.

«По моей информации, за мое устранение предлагают один миллион долларов», - заявил он в понедельник, 10 июня, в интервью телеканалу TV8.

Игорь Додон добавил, что «если, не дай бог, что-то будет», то отвечает за это председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) «Владимир Георгиевич Плахотнюк и вся его свита». Кроме того, он сообщил, что не доверяет Службе государственной охраны.

«Я доверяю тем, кто рядом со мной, но доверять Госохране я не могу, потому что они подчиняются Плахотнюку», - пояснил Додон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил президента страны полномочий главы государства, передав их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, который позже подписал указ о роспуске парламента и проведении 6 сентября досрочных выборов.

Сам же Игорь Додон потом заявил, что несмотря на шантаж со стороны его оппонентов, в отставку подавать не собирается.

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ИСТОЧНИК KP.RU