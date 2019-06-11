Huawei нашла в России ОС для замены Android в своих смартфонах

СЕГОДНЯ 00:58 2019-06-11T01:03:09+03:00

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Китайская телекоммуникационная компания Huawei, которая из-за американских санкций не может больше использовать в своих смартфонах операционную систему Android OS, нашла ей замену в России, сообщает издание The Bell со ссылкой на два источника.

По словам его собеседников, устройства Huawei могут получить ОС «Аврора», разрабатываемую с участием Ростелекома на базе финской операционной системы Sailfish. Дело в том, что «Аврора» базируется на ядре Linux, при этом поддерживает приложения для Android. Один из источников сказал, что Huawei Huawei уже тестирует смартфоны с российской ОС.

Однако, как отмечает издание, в самой компанию эту информацию пока не комментируют. В пресс-службе «Ростелекома» The Bell сказали, что о переговорах не слышали, но готовы работать со всеми разработчиками мобильных решений.

Напомним, 15 мая Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В тот же день американское министерство торговли объявило, что внесет Huawe и связанные с ней компании в свой «черный список».

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей». Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сотрудничество с китайской компанией решила прекратить британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных устройств, а перед этим об отказе от работы с Huawei сообщил американский электронный гигант Google.

ИСТОЧНИК KP.RU