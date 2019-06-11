Порошенко: Никакой экономической блокады Донбасса нет

СЕГОДНЯ 03:37 2019-06-11T03:54:01+03:00

По словам бывшего президента Украины, он принял «ответственное решение» не покупать продукцию предприятий ДНР и ЛНР

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует, Киев ее не устанавливал.

«А что же у нас с этой блокадой? Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть моё ответственное решение», - сказал экс-лидер Незалежной в эфире телеканала ICTV.

По словам Порошенко, он принял «ответственное решение» не покупать продукцию расположенных на территории Донецкой и Луганских народных республик предприятий из-за «введения рублевой зоны» в регионе и «конфискации в пользу России имущества, заводов, фабрик».

«Мы сказали, что пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию, которая производится украденными предприятиями», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Порошенко заявил, что был «обеспокоен неожиданной новостью» о возможной отмене экономической блокады Донбасса, и потребовал от своего преемника, действующего президента страны Владимира Зеленского, чтобы тот публично объяснил, «на каком основании он дал такие директивы делегации Украины». К слову, Генпрокуратура страны после призыва восстановить торговлю с Донбассом возбудила уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU