Путин уволил двух генералов после скандала с задержанием Голунова

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-13T14:01:01+03:00

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Президент России Владимир Путин освободил от должности двух сотрудников органов внутренних дел после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова. Соответствующий указ был опубликован пресс-службой Кремля.

"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве", - говорится в тексте документа, размещенном на сайте президента РФ.

Этим же указом от исполнения своих обязанностей освобождается глава УВД по Западному административному округу ГУ МВД по столице, генерал-майор полиции Пучков Андрей Павлович.

Напомним, что журналист интернет-проекта "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Через несколько дней суд решил отправить мужчину под домашний арест на 2 месяца, а уже 11 июня дело официально закрыли.

Сайт kp.ru писал о том, что сам журналист изначально не признавал свою вину. Общественность и коллеги Голунова также встали на его сторону. Следователям так и не удалось доказать вину задержанного - ни одна из экспертиз не подтвердила, что он имеет какое-либо отношение к наркотикам.

В МВД пообещали оценить правомерность действий сотрудников ведомства и наказать всех виновных за допущенную ошибку. К слову, об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал лично глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714259" frameborder="0"></iframe> Иван Голунов вышел из здания ГУ МВД.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU