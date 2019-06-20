Сенат США запретил продавать оружие Саудовской Аравии

20 Июнь 23:48 2019-06-20T23:50:33+03:00

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Вопреки желанию президента США Дональда Трампа, Сенат Конгресса одобрил резолюции о запрете новых сделок по продаже оружия Саудовской Аравии. Кроме того, без одобрения Конгресса теперь нельзя делать этого и с другими арабскими странами. Резолюции поддержали больше половины сенаторов, пишет AFP.

Отметим, законодательство США обязывает Минобороны уведомлять Конгресс о планах продажи оружия другим странам. В конце мая госсекретарь страны Майкл Помпео заявил, что продажа вооружения по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии состоится без этой процедуры.

Для этого администрация собиралась воспользоваться лазейкой: признать контракты мерой для защиты интересов страны, "сдерживания иранской агрессии". С этих договоров Америка могла выручить больше восьми миллиардов рублей.

На фоне растущей напряжённости в отношениях между Тегераном и Вашингтоном Дональд Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU