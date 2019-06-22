Трамп объяснил, почему отменил удар по Ирану

СЕГОДНЯ 02:57 2019-06-22T03:08:51+03:00

Президент США заявил, что передумал, потому что в результате атаки могли погибнуть 150 человек

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану, когда американские военные уже были готовы атаковать объекты на иранской территории.

По словам главы Белого дома, он принял решение отказаться от этой идеи, когда ему сказали, что в результате могут погибнуть около 150 местных жителей. Как он написал на своей странице в Twitter, жизни людей – это слишком большая, несопоставимая цена за сбитый беспилотник.Трамп понял, что такой ответ «непропорционален».

Кроме того, Трамп отметил, что он не спешит: «Наши военные заняли свои позиции и готовы к работе», а Иран «никогда не получит ядерное оружие».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США сообщил, что после того, как иранские военные сбили американский беспилотник, что он назвал «очень большой ошибкой», он отдал приказ нанести ракетные удары по Ирану, но вскоре передумал и отозвал его за 10 минут до запланированной атаки.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU