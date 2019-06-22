2019-06-22T19:30:56+03:00
Политика

В Тбилиси началась новая протестная акция

Людей значительно меньше, чем в предыдущие несколько дней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В беспорядках в Грузии пострадали несколько сотен человекВ беспорядках в Грузии пострадали несколько сотен человекФото: REUTERS
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У здания парламента Грузии в Тбилиси началась новая протестная акция. В субботу, 22 июня, на площади собралась небольшая группа активистов, в основном состоящая из молодежи.

Людей гораздо меньше, чем в предыдущие несколько дней, при этом выступают против участия в протестах представителей оппозиционных партий, в частности, Гиги Углавы, Гиги Бокерия, Заала Удумашвили и Цохне Майсурадзе. Активисты утверждают, что политикам не место на акции.

У здания парламента дежурят бригады скорой помощи и полицейские, однако пока обходится без беспорядков, передает РИА Новости.

Напомним, что несколько дней назад Тбилиси захлестнула волна протестных акций. Причиной стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Пострадали несколько сотен человек, более 300 были задержаны.

Сайт kp.ru писал, что в Москве случившееся расценили как угрозу безопасности россиян. В результате авиасообщение между странами было решено полностью приостановить. Дипломатам поручили заняться эвакуацией российских туристов из Грузии.

Столкновения с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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