В Тбилиси началась новая протестная акция
У здания парламента Грузии в Тбилиси началась новая протестная акция. В субботу, 22 июня, на площади собралась небольшая группа активистов, в основном состоящая из молодежи.
Людей гораздо меньше, чем в предыдущие несколько дней, при этом выступают против участия в протестах представителей оппозиционных партий, в частности, Гиги Углавы, Гиги Бокерия, Заала Удумашвили и Цохне Майсурадзе. Активисты утверждают, что политикам не место на акции.
У здания парламента дежурят бригады скорой помощи и полицейские, однако пока обходится без беспорядков, передает РИА Новости.
Напомним, что несколько дней назад Тбилиси захлестнула волна протестных акций. Причиной стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Пострадали несколько сотен человек, более 300 были задержаны.
Сайт kp.ru писал, что в Москве случившееся расценили как угрозу безопасности россиян. В результате авиасообщение между странами было решено полностью приостановить. Дипломатам поручили заняться эвакуацией российских туристов из Грузии.
Столкновения с полицией в Тбилиси.
ИСТОЧНИК KP.RU