2019-06-23T01:08:47+03:00
Политика

Демонстранты в Тбилиси направляются от парламента Грузии к офису правящей партии

Там участники протестной акции собираются озвучить свои требования к властям
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Несколько тысяч демонстрантов в Тбилиси двинулись от здания парламента Грузии к офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"Несколько тысяч демонстрантов в Тбилиси двинулись от здания парламента Грузии к офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"Фото: REUTERS
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В Тбилиси продолжается очередная акция протеста, в которой участвуют несколько тысяч человек. С наступлением темноты люди не разошлись по домам, напротив: демонстранты направляются от здания парламента республики к офису правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», шествие митингующих показал в прямом эфире телеканал Pirveli.

«Мы очень мирно дойдем до офиса «Грузинской мечты» и там озвучим свои требования. Пусть потом власти не говорят, что нас не слышат», - заявил один из гражданских активистов, принимающих участие в субботнем митинге.

На плакатах, которые держат в руках демонстранты, написаны три основных требования протестующих: отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение активистов, задержанных полицией на акции протеста у здания парламента в четверг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты. Пострадали несколько сотен человек, более 300 были задержаны.

Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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