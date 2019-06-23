«Смесь идиотизма и дискриминации»: Соловьев прокомментировал повышение цен для туристов из России в Грузии

СЕГОДНЯ 01:28 2019-06-23T02:05:03+03:00

Рестораторы в Тбилиси и Батуми повысили цены для россиян на 20%, в ответ их коллеги в Москве объявили для грузинов скидки [фото, видео]

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Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что грузинские рестораторы решили повысить цены для туристов из России.

«Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации», - написал журналист и ведущий со ссылкой на твит об этом.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторовФото: Twitter.com

Ранее кафе «Езо» в центре Тбилиси и кафе-ресторан «Гарденс» в Батуми объявили, что повышают цены для россиян на 20%. Свою идею они объяснили тем, что наша страна якобы оккупировала пятую часть территории Грузии — Абхазию и Южную Осетию. Администрация «Езо» у входа в кафе даже вывесила баннер с вопросом, считает ли входящий Россию «оккупантом», посетителей в заведение пускают только после утвердительного ответа.

20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественниковФото: REUTERS

К слову, после решения грузинских рестораторов кормить россиян дороже, чем остальных клиентов один из московских пабов в ответ объявил о 25-процентных скидках для граждан Грузии. Мол, знай наших, мы щедры и великодушны.

«Паб принял особые контрмеры. Сегодня и завтра мы делаем скидку в 25% всем владельцам грузинских паспортов. Если кто-то в мире множит зло, наша задача — сделать еще больше добра», - говорится в заявлении администрации паба.

platovpub Несколько кафе и ресторанов в Батуми и Тбилиси приняли решение добавлять в счет российским туристам 20% суммы сверх заказа. Платов Паб принял особые контрмеры. Сегодня и завтра мы делаем скидку в 25% всем владельцам грузинских паспортов. Если кто-то в мире множит зло, наша задача сделать еще больше добра #platovpub

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Пострадали несколько сотен человек, более 300 были задержаны.

Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации во время визита в Тбилиси сел на место спикера грузинского парламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU