2019-03-22T07:02:03+03:00
Политика

Помпео: США надеются на мирное урегулирование палестино-израильского конфликта

Госсекретарь США напомнил о предложенном администрацией Трампа варианте ближневосточного урегулирования
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Макл ПомпеоГоссекретарь США Макл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа не теряет надежды урегулировать палестино-израильский конфликт.

«Наша администрация создает условия, которые в конечном счете могут привести нас к точке, в которой возможен именно такой мир, какого желают все», - сказал он четверг в интервью телеканалу Fox News.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что разрабатываемый Вашингтоном план ближневосточного урегулирования означает «лучшую жизнь для палестинцев» и «более низкий риск конфликта между палестинцами и израильтянами».

Напомним, палестинский лидер Махмуд Аббас еще в начале прошлого года заявил, что Соединенные Штаты не могут оставаться посредником между Палестиной и Израилем: «Никакой «сделки века», о которой говорят американцы, не будет».

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора признать Голанские высоты частью Израиля. В России это заявление расценили как нагнетание ситуации на Ближнем Востоке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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