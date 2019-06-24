2019-06-24T09:26:59+03:00
В мире

Туристы из Китая станут чаще ездить в КНДР

Пекин и Пхеньян по итогам визита Си Цзиньпина в Северную Корею договорились укреплять связи в сфере туризма и образования [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер КНР Си Цзиньпин на днях посетил КНДР с государственным визитомЛидер КНР Си Цзиньпин на днях посетил КНДР с государственным визитомФото: REUTERS
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По итогам недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР китайские и северокорейские профильные ведомства будут укреплять связи двух соседних стран в сферах туризма, культуры и образования, сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что Пекин и Пхеньян «воспользуются новыми возможностями для активизации двусторонних обменов» в этих областях, которые «теперь будут развиваться в условиях новой исторической эпохи».

Управляющий одним из туристических агентств КНР рассказал изданию, что из приграничного города Хуньчунь в Северную Корею ежедневно отправляется порядка десяти групп китайских туристов, в каждой из которых по 30 – 40 человек. Он отметил, что в этом году сотрудники его турфирмы постараются увеличить рост турпотока в КНДР и доходов от него на 15%.

Си Цзиньпин в гостях у Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Си Цзиньпин в гостях у Ким Чен ЫнаФото: REUTERS

Кроме того, после четырех поездок лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин и ответного визита Си Цзиньпина в Пхеньян в КНР решили принимать на стажировки в китайских вузах северокорейских студентов и преподавателей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на минувшей неделе Си Цзиньпин посетил с государственным визитом Пхеньян, где, в частности, обсудил с Ким Чен Ыном урегулирование ситуации на Корейском полуострове. В МИД КНР назвали эту поездку «очень успешной».

Лидер КНДР Ким Чен Ын с китайским коллегой Си Цзиньпином, в частности, обсуждали урегулирование ситуации на Корейском полуострове Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын с китайским коллегой Си Цзиньпином, в частности, обсуждали урегулирование ситуации на Корейском полуостровеФото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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