2019-06-25T22:13:16+03:00
Происшествия

"Просто хотел помочь": Мать московского отравителя верит в его невиновность

Тем временем, несколько пострадавших уже признали в Мурате Сабанове своего обидчика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мурат Сабанов, задержанный по делу об отравлениях в МосквеМурат Сабанов, задержанный по делу об отравлениях в МосквеФото: скриншот с видео
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Подозреваемый в отравлении нескольких десятков человек 26-летний Мурат Сабанов всего лишь хотел помочь пострадавшим, но в результате все обернулось против него. Во всяком случае именно такого мнения придерживается мать задержанного уроженца Кабардино-Балкарии Анжела.

Женщина со слов сына рассказала, что он шел по улице, когда увидел лежащих на газоне парней. Их было трое или четверо, и все без сознания, а вокруг разбросаны вещи. По словам Анжелы, Мурат "просто хотел помочь", прибрал беспорядок и побежал в магазин за "Нарзаном". К тому моменту какой-то прохожий уже сдал его в полицию.

"Говорит: "Я думал, они меня вознаградят, а я наоборот попал в такую ситуацию - больше в жизни ни к кому не подойду", - передает Анжела слова своего сына.

Потом Мурата сутки продержали в полицейском отделе, пока родственники не заявили об отсутствии к нему претензий, передает сайт mk.ru.

Тем временем "Комсомольской правде" удалось побеседовать с жертвами отравителя. Школьницы уже опознали Сабанова как человека, который напоил их отравленной газировкой. Одну из девушек парень пытался изнасиловать, другая - впала в кому на четыре дня и пережила клиническую смерть. Также у них украли личные вещи на сумму около 170 тысяч рублей.

Полиция опубликовала видео допроса Мурата Сабанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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