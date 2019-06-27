2019-06-27T18:16:12+03:00
Политика

Суд не стал арестовывать предполагаемого организатора беспорядков в Тбилиси

Депутата парламента Грузии Ники Мелия оставили на свободе под залог в $10 тысяч
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суд в Тбилиси отказал в аресте обвиняемого в беспорядках депутатаСуд в Тбилиси отказал в аресте обвиняемого в беспорядках депутатаФото: REUTERS
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Тбилисский городской суд не стал арестовывать лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" депутата Ники Мелию, который обвиняется в организации беспорядков на протестах в столице Грузии. Политика оставили на свободе под залог в 30 тысяч лари (более 10 тысяч долларов).

Сайт kp.ru писал, что обвинения в отношении Мелии выдвинула генпрокуратура Грузии, а парламент большинством голосов разрешил ходатайствовать о его заключении под стражу. В результате у депутата отобрали паспорт и другие документы, чтобы он не мог покинуть страну. Предварительное слушание по делу состоится 14 августа, передает Rustavi 2.

Напомним, что протесты в Тбилиси вспыхнули на фоне визита в город российской делегации. Одному из ее членов во время выступления в парламенте предложили сесть на место спикера, что было воспринято оппозиционерами и частью граждан в штыки.

В результате нашим депутатам пришлось экстренно покинуть республику. В Грузии же возобновились русофобские настроения. В результате столкновения митингующих с полицией пострадали несколько сотен человек. В Москве даже приняли решение временно приостановить авиасообщение между странами.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

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