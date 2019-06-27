Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки на Саакашвили
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси на бывшего президента страны Михаила Саакашвили и его "агрессивных" соратников.
Напомним, что в тот день 20 июня в столкновениях с полицией пострадали несколько сотен человек, еще столько же было задержано.
"[Сторонники Саакашвили] постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию. Это полностью неприемлемо. Вместе с тем каждый из нас и грузинское общество сходятся в том мнении, что в отдельных случаях отдельные люди превысили силу", - цитирует ТАСС главу правительства.
Сайт kp.ru писал, что ранее Генпрокуратура Грузии обвинила в организации беспорядков в Тбилиси лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелию. Именно это политическое объединение было правящим, когда страной руководил Михаил Саакашвили.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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