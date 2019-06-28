Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск

СЕГОДНЯ 02:59 2019-06-28T03:14:12+03:00

Украинский премьер напомнил, что министр иностранных дел был назначен еще бывшим президентом Порошенко

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил свой вариант разрешения «тактических и стратегических разногласий» между новым президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным. По его мнению, глава государства может отправить главу МИД в продолжительный отпуск и назначить на его должность исполняющего обязанности.

«Пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, я подпишу», - заявил украинский премьер в эфире телеканала «1+1».

Он добавил, что «с подачи Зеленского» готов назначить врио главы внешнеполитического ведомства первого заместителя руководителя МИД Незалежной. Кроме того, Гройсман напомнил, что Климкин был назначен министром еще бывшим президентом Петром Порошенко, «но сегодня он работает под руководством Зеленского».

«И выходить с нотами, не согласовав позицию ни с президентом, ни с премьер-министром, считаю недопустимым, потому что за каждым таким заявлением – судьбы людей», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Климкин подал заявление об отставке сразу после инаугурации Зеленского. А накануне, как писал сайт kp.ru, действующий президент Украины выступил с резкой критикой в адрес главы МИД, который отклонил предложение России по освобождению моряков, не поставив его об этом в известность. В ответ Климкин заявил, что не обязан согласовывать свои действия с президентом.

ИСТОЧНИК KP.RU