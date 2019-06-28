Трамп пошутил, что хотел бы побороться с японским сумоистом Асаноямой

СЕГОДНЯ 04:32 2019-06-28T04:46:01+03:00

Об этом президент США заявил перед началом встречи с премьер-министром Японии

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В японском городе Осака начались переговоры президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. А перед началом этой встречи американский лидер вспомнил свой предыдущий визит в страну Восходящего Солнца и в шутку заявил журналистам, что хотел бы побороться с японским сумоистом Асаноямой, которому он во время посещения Токио в конце мая вручил президентский кубок за победу на турнире по сумо.

«Я был очень рад вручить кубок победителю турнира по сумо. Я хотел бы с ним побороться. Когда он будет готов к этому, конечно же», - приводит слова Трампа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава Белого дома прибыл в Осаку на саммит «Большой двадцатки» еще накануне днем. Причем он прилетел без первой леди Америки, в этой поездке вместо Мелании его сопровождает дочь Иванка.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 28 июня, в Осаке состоится встреча президентов России и США. Начало переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом запланировано на 14:00 по местному времени (08:00 мск).

ИСТОЧНИК KP.RU