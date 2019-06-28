Мэй рассказала, о чем она хочет поговорить с Путиным на встрече в Японии

СЕГОДНЯ 05:00 2019-06-28T05:20:21+03:00

По словам британского премьера, она собирается «абсолютно четко изложить позицию» Лондона по «делу Скрипалей»

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Прибывшая в японский город Осака премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что во время своей встречи с президентом России Путиным на полях саммита G20 она собирается «абсолютно четко изложить позицию» Лондона по «делу Скрипалей».

«Я собираюсь абсолютно четко изложить позицию, которой придерживается Великобритания в вопросе о том, что произошло в Солсбери», - приводит слова главы британского правительства газета The Independent.

Тереза Мэй добавила, что власти Соединенного Королевства настаивают на том, что лица, которых Скотланд-Ярд считает виновными в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, должны быть «привлечены к судебной ответственности».

Как писал сайт kp.ru, саммит «Большой двадцатки» в Японии для Мэй станет последним международным мероприятием, на котором она будет присутствовать в качестве премьер-министра. Начало ее переговоров с главой российского государства в Осаке запланировано на 17.00 по местному времени (11.00 мск).

ИСТОЧНИК KP.RU