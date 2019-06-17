Guardian: Мэй и Путин могут провести переговоры на саммите G20 в Японии

СЕГОДНЯ 03:46 2019-06-17T04:05:10+03:00

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Президент России Владимир Путин может встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита «Большой двадцатки», который 28 – 29 июня пройдет в японской Осаке, пишет британская The Guardian со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания утверждают, что дипломаты обеих стран рассматривают возможности организации такой встречи, которая должна послужить налаживанию двусторонних отношений.

«Великобритания и Россия рассматривают вероятность оттепели в отношениях, в том числе возможность встречи президента России Владимира Путина и Терезы Мэй на саммите лидеров G20 в Японии в конце этого месяца», - сообщает Guardian, добавляя, что «ни одна встреча двух лидеров не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, а общая повестка достижима».

При этом газета отмечает, что саммит G20 для Мэй станет последним международным мероприятием, на котором она будет присутствовать в качестве премьер-министра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 мая Тереза Мэй со слезами на глазах объявила, что из-за разногласий с кабмином и парламентом по вопросу выхода страны из Евросоюза приняла решение уйти в отставку. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность премьера считается бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710803" frameborder="0"></iframe> Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU